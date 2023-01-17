Ліквідовані понад 10 загарбників, поділилися у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники вибили взвод (може становити від 15 до 45 осіб) ворогів з міста Бахмут Донецької області, супротивник зазнав втрат.

Російські окупанти під прикриттям артилерії намагалися штурмувати передові позиції українських захисників, повідомляє Державна прикордонна служба України. "Оборонці кордону відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Також завдяки вогневій підтримці від Сил оборони прикордонникам вдалося вибити окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти зазнали втрат - 12 вбитими та приблизно 17 пораненими.

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Ситуація в Бахмуті - сьогодні це варто знати

Росіяни вже не один місяць намагаються захопити Бахмут, місто стало справжньою фортецею українських воїнів. У боях за місто ворог зазнає величезних втрат та йде по тілах своїх ліквідованих посіпак.

Вранці 17 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог веде наступупальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Варто зазначити, що на нашій землі загальні втрати РФ вже становлять приблизно 116 950 загарбників. Крім того, ліквідовано, зокрема, 3121 ворожий танк.

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