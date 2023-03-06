Група окупантів із числа бойовиків "Вагнер" намагалася атакувати один з опорних пунктів українських захисників на Бахмутському напрямку.

Українські прикордонники розповіли, як знищили сімох російських загарбників біля Бахмута на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram. Інцидент стався днями, коли група "вагнерівців" намагалася атакувати один з українських опорних пунктів на Бахмутському напрямку. Їх зупинили у ближньому бою.

"Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Що відбувається у Бахмуті

Як відомо, оборона міста триває вже понад півроку, російські загарбники кидають на захоплення міста значні сили та зазнають великих втрат. У Росії щонайменше вісім разів встановлювали нові дати захоплення Бахмута.

6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вирішено продовжити оборонну операцію у місті.

Секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що про оточення міста наразі не йдеться.

Тим часом голова російської ПВК "Вагнер" Пригожин заявляв, що відступ загарбників призведе до контрнаступу української армії.

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