На цьому напрямку окупанти постійно проводять ротацію.

Росія вже щонайменше вісім разів встановлювала дати захоплення Бахмута, однак місто залишається символом мужності.

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону. Коментуючи думку секретаря СНБО Олекся Данилова про те, що Росія хоче захопити Бахмут до 24 лютого, він сказав що на цьому напрямку у РФ відбувається постійна ротація силами і засобами, оскільки вони несуть великі втрати.

"Інакше у них немає змоги підтримувати таку велику інтенсивність боїв і тиснути на нашу оборону. Ми спостерігаємо, що вони підтягують нові сили. Наскільки вони будуть боєготовим і наскільки вони матимуть спроможність саме до 24 лютого, важко зараз сказати", - сказав він.

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Череватий нагадав, що більш ніж за сім місяців український Бахмут став абсолютним символом мужності та героїзму. "Якщо я не помиляюсь, разів вісім чи більше вже встановлювались різні дати як взяття Бахмуту, так і взяття всієї Донецької області. Наші воїни роблять все, щоб чергові дати ворог не зміг підтвердити", - додав він.

Бої за Бахмут

Як відомо, російські загарбники активно штурмують Бахмут та його околиці вже тривалий час. Очільник військової розвідки України Кирило Буданов повідомляв, що наступ на місто очолює ПВК "Вагнер".

У Білому домі вважають, що найбільше зацікавлений у захопленні міста власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин - таким чином він хоче підвищити свій авторитет та отримати доступ до соляних і гіпсових копален.

15 лютого прикордонники здійснили наліт на позиції окупантів під Бахмутом та захопили їх опорний пункт, взявши у полон "вагнерівця".

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