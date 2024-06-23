У Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Увечері в неділю, 23 червня, в окупованому Криму пролунали нові вибухи. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.

Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві нарахували близько восьми вибухів. "В Євпаторії кудись помчали машини "швидкої" допомоги. Прилетіло по радару у Вітіно або десь поруч із ним", - додали вони.

У євпаторійських чатах з'явилося відео серйозної пожежі, проте поки що невідомо, де його було знято.

Оновлено о 23:35: Повідомляється, що могло "прилетіти" у військову частину між селищами Молочне і Уютне Сакського району, там помітили пожежу. Також вибухи чули в районі Чорноморського та Міжводного.

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