Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та атаку щонайменше 20 безпілотників.

Уночі 24 червня, у тимчасово окупованому Криму уразили центр космічного зв’язку російських окупантів. Це вже другий удар по ворожій космічній інфраструктурі РФ.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у селищі Вітіне, що знаходиться поблизу Євпаторії, було чутно потужні вибухи, а місцеві жителі розповіли, що на місце прибуло багато "швидких".

Так, паблік "Крымский ветер" опублікував супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку

"Супутники відмічають два осередки пожежі біля російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу (Центр дальнього космічного зв'язку, НІП-16, військова частина 81415)", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, цей об'єкт армія РФ захопила під час анексії півострова та з 2014 року передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони та почала його модернізацію. У 2017 році повідомлялось, що центр отримав 10 нових комплексів і модернізація продовжувалась. На такі заходи Росія витрачала шалені гроші, повідомляє Defense Express.

Водночас OSINT-дослідники Telegram-каналу "КіберБорошно" повідомили, що на території цього об'єкта був розташований як мінімум один комплекс РЕБ "Красуха", що призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів.

Наразі невідомо, чим саме завдали удар по комплексу.

Удар по Криму 23 червня - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 червня російська ППО збила ракету над пляжем, яка атакувала Севастополь. Це призвело до того, що 152 людини постраждало, ще 5 загинули.

Російське Міноборони заявили, що сили протиповітряної оборони нібито збили чотири ракети ATACAMS, а п'яту лише підбили, саме тому вона вибухнула над пляжем. Однак РФ звинуватила у цьому вже не лише Україну, а й США, заявивши, що вони цілеспрямовано програмують такі ракети для ударів по цивільному населенню РФ.

Також відомо, що російські туристи почали скасовувати поїздки в окупований Крим після удару по Севастополю. Вони скаржаться, що під час збиття ракети у місті навіть не оголошували повітряну тривогу.

Вас також можуть зацікавити новини: