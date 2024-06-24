Ця військова база мала важливе значення для окупаційної армії.

Вчора ввечері ЗСУ завдали удару по російському центру космічного зв’язку в Криму. "Схеми" – проект "Радіо Свобода" - опублікував супутникові знімки наслідків удару.

Супутник Planet Labs зафіксував сліди пожежі на території військового об’єкту росіян у селі Вітине поблизу окупованої Євпаторії. Згідно з даними OpenStreetMap, там знаходиться Центр дальнього космічного зв’язку Повітряно-космічних сил РФ. Як зазначають "Схеми", ця військова частина є важливим елементом у системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.

"На території цього Центру розташовані системи супутникового спостереження та збору інформації "Лиана", до якої входять супутники "Лотос" і "Пион-НКС". "Пион-НКС", зокрема, використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації", – розповів у коментарі проекту військовий експерт Анатолій Храпчинський.

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За його словами, окупанти також могли використовувати цей об’єкт для керування групами супутників російської системи супутникової навігації ГЛОНАСС, а також космічними системами РЕБ, які призначені для придушення сигналів від супутників інших країн.

Ракетні удари по Криму: останні новини

Як писав УНІАН, вчора окупований Крим двічі зазнав ракетного удару. Спочатку вдень було атаковано район Севастополя. Під час відбиття цієї атаки внаслідок дії російської ППО, що визнали самі росіяни, було вбито кілька людей на пляжі.

Вже пізно ввечері сталася нова ракетна атака, яка була спрямована на центр космічного зв’язку окупаційної армії.

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