Сили ППО знищили 8 з 9 випущених РФ дронів.

У ніч на 26 листопада російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed".

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 9 БПЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Збройних сил України було успішно знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136". Водночас наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

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Атаки БПЛА по Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 листопада РФ запустила по Україні рекордну кількість "шахедів" - 75 дронів, з яких наші захисники збили 74. ППО працювала в щонайменше 6 областях. При чому 40% ударних БПЛА "приземлили" мобільні групи.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни під час нічної атаки використали чорні "шахеди", однак це не новий іранський реактивний БПЛА.

Попри заборону на зйомку роботи української ППО західні журналісти не тільки її зафіксували, а й опублікували. Західні ЗМІ, ймовірно, засвітили роботу ППО Skynex або Skyranger в Києві. Оприлюднене відео примітне тим, що на ньому вперше зафіксовано масове застосування нових типів боєприпасів для систем ППО - зенітних осколково-фугасних снарядів з програмованим підривом.

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