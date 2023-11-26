Наразі жодна зі сторін не має вирішальної переваги над іншою щодо РЕБ.

Перевага українських систем радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником дозволила Силам оборони успішно наступати на південь від Бахмута у вересні 2023 року.

Як повідомляється у звіті ISW, системи РЕБ суттєво порушували зв'язок окупантів також у західній частині Запорізької області у серпні 2023 року. Водночас ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всій лінії фронту, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву наступальних операцій ворога.

На думку експертів, наразі жодна зі сторін не має вирішальної переваги над іншою щодо РЕБ. Однак посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ окупаційних військ та навіть створили умови для подальших українських контрнаступальних операцій.

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Війна в Україні - вплив РЕБ

NYT зазначала, що Радіоелектронна боротьба (РЕБ) стала одним з найважливіших напрямків російсько-української війни. Обидві сторони змушені постійно вдосконалювати свої технології та прийоми, аби перевершити ворога,

Важливість систем РЕБ у сучасній війні важко переоцінити - вони впливають на сучасну зброю, залежну від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним.

The Economist нещодавно писав, що Москва протягом багатьох років приділяла "величезну увагу" в розробці вражаючого спектру засобів РЕБ для протидії системам НАТО, тоді як Україна, за словами Валерія Залужного, опинилася на початку війни переважно з системами РЕБ радянських часів.

Водночас ЗСУ мають армію з приблизно 10 000 пілотів дронів, які тепер постійно беруть участь у грі в кішки-мишки з російськими операторами РЕБ.

Крім того, в Україні розробили стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire.

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