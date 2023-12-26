Зокрема, окупанти здійснили 14 безуспішних штурмових дій та зазнали значних втрат.

Сили оборони України продовжують успішно відбивати атаки російських загарбників на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Соболівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Крім того, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Також, загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Діброва Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

Разом з тим, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

При цьому, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції українських захисників. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник, безуспішно намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Микільське, Садове, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

"Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - йдеться у зведенні.

Загалом, Силами оборони України відбито майже 70 атак окупантів.

Війна в Україні - думка Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відстоює позицію, що треба продовжувати завдати російським загарбникам втрати до того часу, поки вони не відмовляться від ведення війни проти України.

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