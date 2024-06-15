Втрати РФ на війні перевищили 525 тисяч: Генштаб розповів деталі (інфографіка)

ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем.

Збройні сили України знешкодили минулої доби, 14 червня, 1090 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати РФ досягли вже 525 150 осіб. Однак також ворог не дорахується десятки тисяч військової техніки, зокрема:

танків ‒ 7956 (+20);

бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29);

артилерійських систем – 13855 (+37);

РСЗВ – 1103 (+2);

засоби ППО ‒ 853 (+4);

літаків – 359 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51);

крилаті ракети ‒ 2293 (+7);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57);

спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).

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