Він додав, що російська армія продовжить наступ у Харківській області, щоб відсунути лінію фронту і знизити ймовірність ударів по Бєлгороду.

Майже 700 тисяч російських військових перебувають на війні в Україні, заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з учасниками програми "Час героїв".

"У нас у зоні спеціальної військової операції (так у РФ називають війну проти України - ред.) майже 700 тис. осіб", - сказав глава держави.

Він додав, що російська армія продовжить наступ у Харківській області, щоб відсунути лінію фронту і знизити ймовірність ударів по Бєлгороду.

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За його словами, глибина в 10-17 км нібито "позбавляє ЗСУ можливості наносити удари далекобійними засобами ураження".

"Що стосується харківського напрямку, де ви воювали, зараз ви знаєте, що там відбувається. Ми просто змушені в напрямку Харкова відсувати лінію фронту з тим, щоб знизити ці насправді терористичні удари по Бєлгороду, по інших населених пунктах", - додав Путін.

Війна в Україні - втрати РФ

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1250 російських загарбників, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабної війни орієнтовно становлять 524060 осіб особового складу.

Наприкінці травня розвідка Великої Британії заявила, що загальна кількість втрат армії РФ в Україні вбитими і пораненими досягла 500 тисяч осіб.

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