У світі найбільше за свою країну готові воювати громадяни Вірменії та Саудівської Аравії.

Українці найбільше серед усіх європейців висловлюють готовність воювати за свою країну. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у співпраці з Інститутом досліджень Gallup International, присвяченого готовності за умов війни воювати за свою країну. Опитування відбувалось в межах проєкту "End of Year" 2023.

Зокрема, Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн, при цьому питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%. А тих, хто ще не визначився із відповіддю, лише 4%.

Водночас, найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Східної Європи та Азії.

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Так, Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: їх показники складають відповідно 96% та 94%. Високий рівень готовності також мають такі країни, як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

При цьому, у країнах Америки та Європи найбільший показник тих, хто не визначився.

Зокрема, вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу – Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.

В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, простежується серед японців.

Крім того, серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну висловили у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менше половини опитаних.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) — це щорічна традиція, започаткована в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. Цього року проект проводився в 41 країні світу.

Останні результати соцопитувань

Як повідомляв УНІАН, результати опитування Центру Разумкова, оприлюднені 10 квітня, свідчать, що 83% українців вірять у перемогу над Росією. З них - 34,5% вважають, що перемога настане через один-два роки. Водночас, не вірять у перемогу 11% опитаних громадян.

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