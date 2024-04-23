Українці найбільше серед усіх європейців висловлюють готовність воювати за свою країну. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у співпраці з Інститутом досліджень Gallup International, присвяченого готовності за умов війни воювати за свою країну. Опитування відбувалось в межах проєкту "End of Year" 2023.
Зокрема, Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн, при цьому питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%. А тих, хто ще не визначився із відповіддю, лише 4%.
Водночас, найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Східної Європи та Азії.
Так, Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: їх показники складають відповідно 96% та 94%. Високий рівень готовності також мають такі країни, як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.
При цьому, у країнах Америки та Європи найбільший показник тих, хто не визначився.
Зокрема, вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу – Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.
В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, простежується серед японців.
Крім того, серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну висловили у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менше половини опитаних.
Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) — це щорічна традиція, започаткована в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. Цього року проект проводився в 41 країні світу.
Останні результати соцопитувань
Як повідомляв УНІАН, результати опитування Центру Разумкова, оприлюднені 10 квітня, свідчать, що 83% українців вірять у перемогу над Росією. З них - 34,5% вважають, що перемога настане через один-два роки. Водночас, не вірять у перемогу 11% опитаних громадян.
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