Цивільні вербувальники, озброєні ноутбуками та пакетами інформації, пропонують патріотично налаштованим волонтерам іти на війну.

В Україні розпочалася "м'яка" мобілізація під прапорами призову до Збройних сил. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що далеко від окопів, у впорядкованих нових центрах по всій Україні, цивільні вербувальники, озброєні ноутбуками та пакетами інформації, пропонують патріотично налаштованим волонтерам можливість приєднатися до ЗСУ.

"Оскільки зусилля України призвати достатню кількість людей для боротьби з Росією отримують критику з бок громадськості, чиновники оборони та військові підрозділи розпочинають багатоплановий наступ, щоб залучити громадянську армію для протистояння вторгненню", - йдеться у матеріалі.

За словами авторів, цей більш м’який призов проводиться на сайтах пошуку роботи та в аутріч-центрах, а також на рекламних щитах і в соціальних мережах, і пропонує новинку військового часу. Так, кандидати можуть вибрати свій точний підрозділ і ролі відповідно до своїх навичок, наприклад, а також як довго вони будуть служити.

Наталія Калмикова, заступник міністра оборони, сказала, що військові планувальники визнають, що в демократичній країні надання людям певного вибору може бути ключовим у залученні їх до армії.

"Захищати нашу країну зараз приходять не ті люди, які обрали військову кар'єру: це цивільні. А цивільні звикли, що можуть вибирати", - сказала військова.

Видання нагадує, що Київ відчайдушно прагне поповнити свої виснажені сили, яких Росія значно переважає чисельністю та озброєнням на 1000-кілометровому фронті, коли війна вступає в третій важкий рік.

"Початковий патріотичний потік добровольців, які ринули в армію після вторгнення в лютому 2022 року, вичерпався. Уряд визнав, що його призов на військову службу зіткнувся з труднощами: тисячі людей ухиляються від призову, а деякі намагаються втекти за кордон, а не воювати в окопах", - резюмує видання.

Мобілізація в Україні - останні новини

Експерти розповіли, коли в Україні має запрацювати Електронний кабінет військовозобов’язаного. За даними "Судово-юридичної газети", сервіс буде доступний до 17 червня.

Через кабінет військовозобов’язані, зокрема, зможуть дізнатися про свої персональні дані та уточнити їх.

Також УНІАН повідомляв, що у Мін'юсті розповіли, чого чекати ув'язненим на фронті. За словами очільника відомства Дениса Малюськи, для засуджених, які захочуть добровільно мобілізуватися, створять окремі підрозділи.

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