Лише за добу українські захисники мінуснули на півдні майже сотню загарбників.

На Херсонському та Оріховському напрямках російські окупанти за минулу бойову добу втратили внаслідок ударів ЗСУ десятки одиниць озброєння та важливої техніки, в тому числі – 12 гармат та дві станції радіоелектронної боротьби "Поле-21". Водночас ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурми: два - в районі Старомайорського та один - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було сім штурмів в районі Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Загалом за минулу бойову добу, завдяки роботі підрозділів ЗСУ, на вказаних двох напрямках поменшало на 99 окупантів та 58 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 23 одиниці автобронетехніки, 12 гармат, три міномети, п’ять БпЛА, з них три – типу "Mavic" та два – типу "Ланцет". Пущено на брухт дві станції радіоелектронної боротьби "Поле-21", 11 аерофотостанцій, камеру відеоспостереження та човен противника.

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Водночас в операційній зоні знов збільшилась кількість розвідувальних безпілотників росіян - за минулу добу зафіксовано проліт 146 таких БпЛА.

Йдеться, що протягом бойової доби окупанти на Оріхівському напрямку завдали сім авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та десяти некерованих авіаційних ракет. На Херсонському напрямку ворог застосував сім керованих авіабомб та близько п’яти десятків некерованих авіаційних ракет. Внаслідок на Херсонщині поранено дві цивільні особи, пошкоджено будівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

По мирному населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей російські терористи застосували 261 FPV-дрон, 12 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинули з БпЛА різних модифікацій 313 осколкових боєприпасів. В результаті на Дніпропетровщині пошкоджено п’ятиповерховий будинок, приватні будинки, навчальний заклад, газогін, цивільні автомобілі, службові автомобілі ДСНС та поліції, на Херсонщині - приватний будинок.

Також окупанти вісім разів вдарили з артилерії по Херсону, двічі били по Антонівці та Станіславу, також обстріляно ще 14 населених пунктів Херсонщини. Під час артилерійських обстрілів загинуло двоє цивільних, ще четверо отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальний заклад, цивільні автомобілі, газогін та лінії електропередачі.

На Миколаївщині ворогом з артилерії обстріляно місто Очаків та Куцурубську громаду - пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, цивільні автівки та лінія електропередачі, на Дніпропетровщині - Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади – пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гараж та газогін.

"На Запоріжжі ворогом обстріляно шість населених пунктів, через що пошкоджено приватні житлові будинки", - розповіли українські військові.

Додається, що кораблі флоту РФ у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Ситуація на південному напрямку - що відомо

Раніше повідомлялося, що на двох напрямках - Оріховському та Херсонському - російські загарбники, попри негоду, також не припиняли штурми позицій ЗСУ. Зокрема на Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири штурми: три - в районі Старомайорського та один - в районі Роботиного, на лівобережжі Дніпра, на окупованій Херсонщині, - чотири штурми в районі населеного пункту Кринки.

Загалом було отримано підтвердження про те, що на вказаних двох напрямках поменшало на 113 окупантів, 7 одиниць озброєння та військової техніки – три одиниці автобронетехніки, станцію радіоелектронної боротьби та три човни. Також знищено польовий пункт боєпостачання противника.

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