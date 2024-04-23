Сили оборони знищили 12 ББМ, 29 артсистем та 5 танків окупантів.

Сили оборони України протягом минулої доби знешкодили ще 800 російських загарбників, повідомляє Генштаб.

Загалом же, станом на ранок 23 квітня, російські окупаційні війська втратили в Україні вже 461 060 осіб.

Крім того, Сили оборони перетворили на брухт тисячі одиниць військової техніки ворога, зокрема:

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танків ‒ 7241 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12);

артилерійських систем – 11765 (+29);

РСЗВ – 1046 (+0);

засоби ППО ‒ 769 (+1);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407;

крилаті ракети ‒ 2117;

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15845 (+33);

спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).

Російсько-українська війна: важливі новини

За інформацією Інституту вивчення війни, окупанти готуються прорвати лінію оборони України на Донеччині. На думку експертів, наступних тижнів російські війська продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі — Новокалинове.

Аналітики з Інституту вивчення війни також вважають, що Кремль посилив психологічні атаки на Харків для того, щоб змусити цивільне населення тікати з міста.

У ніч на 23 квітня російські окупанти знову вдарили по Україні – цього разу вони використали дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

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