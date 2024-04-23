ЗСУ ефективно знищують ворога / фото 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Сили оборони України протягом минулої доби знешкодили ще 800 російських загарбників, повідомляє Генштаб. 

Загалом же, станом на ранок 23 квітня, російські окупаційні війська втратили в Україні вже 461 060 осіб. 

Крім того, Сили оборони перетворили на брухт тисячі одиниць військової техніки ворога, зокрема:

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  • танків ‒ 7241 (+5);
  • бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12);
  • артилерійських систем – 11765 (+29);
  • РСЗВ – 1046 (+0);
  • засоби ППО ‒ 769 (+1);
  • літаків – 348 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407;
  • крилаті ракети ‒ 2117;
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15845 (+33);
  • спеціальна техніка ‒ 1936 (+2). 

Російсько-українська війна: важливі новини

За інформацією Інституту вивчення війни, окупанти готуються прорвати лінію оборони України на Донеччині. На думку експертів, наступних тижнів російські війська продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі — Новокалинове.

Аналітики з Інституту вивчення війни також вважають, що Кремль посилив психологічні атаки на Харків для того, щоб змусити цивільне населення тікати з міста. 

У ніч на 23 квітня російські окупанти знову вдарили по Україні – цього разу вони використали дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

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