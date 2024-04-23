Сили оборони України протягом минулої доби знешкодили ще 800 російських загарбників, повідомляє Генштаб.
Загалом же, станом на ранок 23 квітня, російські окупаційні війська втратили в Україні вже 461 060 осіб.
Крім того, Сили оборони перетворили на брухт тисячі одиниць військової техніки ворога, зокрема:
- танків ‒ 7241 (+5);
- бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12);
- артилерійських систем – 11765 (+29);
- РСЗВ – 1046 (+0);
- засоби ППО ‒ 769 (+1);
- літаків – 348 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407;
- крилаті ракети ‒ 2117;
- кораблі /катери ‒ 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15845 (+33);
- спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).
Російсько-українська війна: важливі новини
За інформацією Інституту вивчення війни, окупанти готуються прорвати лінію оборони України на Донеччині. На думку експертів, наступних тижнів російські війська продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі — Новокалинове.
Аналітики з Інституту вивчення війни також вважають, що Кремль посилив психологічні атаки на Харків для того, щоб змусити цивільне населення тікати з міста.
У ніч на 23 квітня російські окупанти знову вдарили по Україні – цього разу вони використали дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.