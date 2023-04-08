Остаточні ворожі втрати уточнюються, зазначили у ВМС ЗСУ.

За добу, яка минула - 7 квітня, українські морські піхотинці знищили 14 російських окупантів.

Як повідомив прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України, військові частини та підрозділи національного флоту у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 14 окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 7 квітня у ВМС ЗСУ повідомили, що морпіхи за тиждень ліквідували 44 супротивників, ворожий танк, а також сховище з боєприпасами.

Ситуація на фронтах України на сьогодні - це варто знати

Вранці 8 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби противники продовжили намагатися наступати на Мар'їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, проте не мали успіхів. Українські воїни відбили понад 60 ворожих атак.

Ворог зазнає величезних втрат. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять 177 680 супротивників. Також ліквідовано багато ворожої техніки, в тому числі 3 636 танків.

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