Її було уражено поблизу селища Роздольне.

Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму.

"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Наразі інших подробиць військові не давали

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Втрати Росії в Україні станом на 30 січня - головні новини

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що вибухи на півострові впливають на логістику ворога в Криму "досить потужно", адже вона або уповільнюється, або припиняється на деякий період часу.

Крім того, вона додала, що вогневий контроль, який ЗСУ намагаються встановити і над пунктами базування ворога в Криму, і над шляхами, по яких цей резерв може прямувати до лінії бойового зіткнення, дуже суттєво напружує російських окупантів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу в Україні було знищено багато одиниць ворожої техніки, зокрема літак та 35 безпілотників. Також окупанти минулої доби втратили, зокрема 10 танків, 29 бойових броньованих машин та 31 артилерійську систему.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що винищувач-бомбардувальник росіян назавжди приземлили в Луганській області. Йдеться про ворожий Су-34.

Крім того, за минулу добу було знищено 960 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже близько 384 140 загарбників.

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