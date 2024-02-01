Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Українські військові безупину захищають Україну від російськоої навали. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив в Facebook, що в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито шість атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак. На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито вісім атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала.

Атака "Шхедів" на Харків у ніч на 1 лютого - що відомо

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська атакували Харків ударними дронами. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. У Повітряних силах зазначали, що на місто прямують одразу кілька груп ворожих дронів.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що окупанти двома авіабомбами поцілили в лікарню у Великому Бурлуку. Одна – пряме влучання, інша впала поряд з установою.

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