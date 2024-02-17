ЗСУ знищили десятки танків, ББМ, артсистем та іншої ворожої техніки.

Минулої доби, 16 лютого, Збройні сили України ліквідували ще 1050 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб, втрати РФ у війні станом на сьогоднішній ранок становлять 401 350 осіб.

Також було знищено багато російської військової техніки, зокрема:

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танків ‒ 6476 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16);

артилерійських систем – 9669 (+28);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5);

крилаті ракети ‒ 1896 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18);

спеціальна техніка ‒ 1533 (+5).

Крім того, Сили оборони перетворили на брухт 984 РСЗВ, 671 засіб ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 25 човни та катери.

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Протягом минулої доби, 16 лютого, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Авдіївському напрямку.

Станом на 2 годину ночі ЗСУ, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Аналітики ISW наголошують, що захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значимих наступів. Окупантам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області ближче до підготовлених позицій, на які відходять українські війська.

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