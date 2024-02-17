Найбільше боїв було на Авдіївському напрямку.

Протягом минулої доби, 16 лютого, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 90 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника біля Синьківки Харківської області. Водночас на Лиманському - стримали 17 спроб штурмів в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку бої велись поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Там відбили 13 атак.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони і відбили 38 атак росіян в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки", - додали у відомстві.

На Херсонському напрямку противник продовжує спроби вибити ЗСУ з плацдарму. Окупанти здійснили 4 штурми, але успіху не мали.

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Цієї ночі українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Оточення українських сил не допущено і воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

В ці дні у битві за Авдіївку російська армія зазнає таких втрат, яких не мала у жодній іншій битві цієї війни. ЗСУ вдалось знищити більше 4 тисяч російських військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив, чому Росія отримає зброю від своїх партнерів швидше. У демократичних державах, на відміну від авторитарних, відбуваються необхідні процедури для надання збройної та фінансової підтримки, тому допомога може затримуватися. Водночас "авторитарним країнам набагато простіше".

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