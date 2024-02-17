За словами аналітиків, захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг росіянам.

Російським окупантам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області ближче до підготовлених позицій, на які відходять українські війська.

Як повідомляє ISW, росіяни зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати нові українські позиції у лоб у відкритому полі. Це пояснюється великим скупченням бійців Сил оборони на нових позиціях.

Аналітики припустили, що загарбники прагнули утруднити або запобігти виведенню українських військ у надії завдати оперативних втрат ЗСУ в цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значимих наступів.

Відео дня

Водночас експерти переконані, що проведення ЗСУ контратак для організованого виведення військ з Авдіївки, стабілізує лінію фронту.

Битва за Авдіївку - що відомо

За даними британської розвідки, РФ під час спроб захопити українське місто втратила щонайменше 400 БМП та іншої важкої техніки, а також велику кількість солдатів.

Російським загарбникам майже вдалося оточити українські сили, однак вони не змогли замкнути кільце. Українські захисники вели бій по всіх напрямках. Вони змогли вирівняти критичне становище завдяки успішним рейдово-ударним діям 3-ї ОШБр та суміжних підрозділів.

Цієї ночі Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про рішення вивести українські підрозділи з міста.

О 02:15 Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: