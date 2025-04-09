Під удар потрапили екіпажі БПЛА.

Українські Повітряні сили успішно атакували склади загарбницької армії Російської Федерації на території Курської області.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, 7 квітня авіація завдала удару по комплексу складських приміщень у населеному пункті Озерки, знищивши ангари, кілька військових будівель та технічне обладнання. Також вдалося ліквідувати понад 30 російських окупантів, серед яких екіпажі БПЛА та ремонтники:

"Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку. Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення".

Втрати Росії в Україні

​За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 7 квітня, загальні втрати російських військ в Україні оцінюються приблизно в 926 тисяч 310 солдатів.

Відео дня

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що за перші три місяці цього року середні втрати загарбників за один квадратний кілометр української території склали 146 солдатів, один танк, дві бойові броньовані автівки та 4,5 гармати.

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