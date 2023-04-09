Українські воїни поцілили, зокрема, у ворожі станції радіоелектронної боротьби, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України за добу поцілили у багато районів зосередження російських окупантів та ворожої техніки.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 11 районів зосередження ворожої живої сили, військової техніки й озброєння, п’ять станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та чотири зенітно-ракетних комплекси супротивника, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у неділю, 9 квітня.

"Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів…", - зазначили у Генштабі.

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Генштаб ЗСУ повідомляв, що упродовж минулої доби, 8 квітня, ворог безуспішно намагався наступати на Бахмутському, Мар’їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На цих напрямках наші воїни відбили понад 50 атак з боку супротивника.

Вороги на українській землі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати окупантів в Україні на 9 квітня становлять приблизно 178 150 загарбників. Також знищені, зокрема, 282 засоби протиповітряної оборони супротивника.

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