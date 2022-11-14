Так, з лютого 2022 року Сили оборони України сумарно деокупували 52,5% захоплених РФ територій – майже 78 тис. квадратних кілометрів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Збройні сили України звільнили вже понад половину захоплених російськими військами територій України.

Такий висновок опублікував OSINT-дослідник DefMon, який з перших днів війни укладає карти бойових дій в Україні. Згідно із підрахунками, після деокупації Херсона та зачистки правого берега Дніпра на півдні України сумарно звільнено 52,5% території, окупованої Росією з 24 лютого.

Так, станом на 14 листопада, за оцінкою DefMon, від росіян звільнено майже 78 тис. кв. км території.

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Водночас досі під окупацією залишається майже 71 тис. кв. км, зайнятих після 24 лютого, серед них частина Миколаївської області, лівий берег Херсонської області, окупована частина Запорізької області, окремі села Харківщини, територія окупованого Донбасу.

Якщо ж враховувати захоплені РФ у 2014 році території окремих районів Луганської та Донецької областей та Криму, то під окупацією досі залишається близько 20% України, а саме близько 120 тис. кв. км.

Таким чином, згідно із підрахунками, під час контрнаступальних дій ЗСУ звільнили 39% усіх окупованих територій, захоплених з 2014 року.

Війна в Україні: що відомо

Росія розпочала окупацію України у 2014 році, анексувавши Крим та захопивши частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Наприкінці літа Збройні сили України почали активно контрнаступати на низці напрямків. Спочатку була звільнена майже вся Харківська область. Крім того, були звільнені низка населених пунктів у Херсонській, Донецькій і Луганській областях.

11 листопада українські захисники зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, операція зі звільнення Херсона від російських окупантів тривала з початку вересня.

Станом на 13 листопада, з початку минулого тижня на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів на півдні України. У звільнених населених пунктах наразі проводяться стабілізаційні заходи.

Найскладніша ситуація на сході України. Так, ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів Луганської області. Наразі тривають запеклі бої поблизу Бахмута на Донетчині.

На думку міжнародних аналітиків, ЗС повинні скористатися помилкою президента РФ Володимира Путіна, який "підганяє" своїх військових вести наступ.

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