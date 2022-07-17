Такі дії окупантів є основним визнанням того, що сили українського супротиву на тимчасово окупованій території активно працюють.

Гауляйтери скликають прес-конференції і скаржаться, що їм заважають працювати українські партизани в тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, проукраїнський партизанський рух супротиву окупантам продовжує свою активну боротьбу.

"Основним визнанням того, що сили супротиву на окупованій території діють є те, що гауляйтери самі скликають свої прес-конференції для своїх пропагандистських ЗМІ і кажуть, що їм заважають працювати партизани в місті Мелітополі. Для нас - всіх українців, це ще й визнання в тому, що вони самі себе садять у тюрму. Сьогодні гауляйтери заарештували одного зі спікерів-пропагандистів РФ і посадили його в тюрму", - сказав Федоров.

Він додав, що нещодавно, за місцевими повідомленнями, біля окупованого Мелітополя лунали вибухи.

"Кілька годин тому поблизу Мелітополя почалися вибухи – на південній частині міста. В Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо – що це", – пояснив Федоров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти в Мелітополі збирають дані про патріотів України і готуються до псевдореферендуму.

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