Окрім літака і гелікоптера, було збито безпілотник.

У середу, 4 січня 2023 року, на східному напрямку українські військові знищили штурмовик Су-25 та ударний вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook, знищення ворожої авіації сталося на східному напрямку. Окрім літака і гелікоптера, було збито безпілотник.

"З 11:00 по 16:00 4-го січня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Втрати російської авіації в Україні

Станом на ранок 4 січня 2023 року, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупаційні війська втратили в Україні 283 літаки та 270 гелікоптерів.

19 грудня 2022 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України було збито два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ. Їх приземлили в Донецькій області.

4 грудня українські захисники збили черговий російський гелікоптер Ка-52. Ціль було знищено підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід".

Вас також можуть зацікавити новини: