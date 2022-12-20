Обидва гвинтокрили українські зенітники приземлили на Донеччині.

Збиті вчора ворожі гелікоптери виявилися військово-транспортними Мі-8.

"Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня.

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Збиті російські гелікоптери 19 грудня

Вчора, 19 грудня, українські військові збили два ворожих гелікоптери, однак їх тип тоді ще встановлювався.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 99 тис. 230 російських військових, із яких 430 ліквідовано минулої доби. Загалом з 24 лютого авіація Сил оборони України збила 266 гелікоптерів російської армії.

У Магаданській області Росії під час посадки розбився і згорів гелікоптер Мі-8. Він згорів під час приземлення у селищі Тахтоямськ в Ольському районі Магаданської області.

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