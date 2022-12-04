Його збив підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід".

Українські захисники сьогодні збили черговий російський гелікоптер Ка-52.

"Сьогодні, близько 14:00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Втрати Росії в Україні

Російська армія продовжує зазнавати втрат в Україні.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, за добу українські захисники знищили ще понад 550 окупантів, загалом з початку повномасштабного російського вторгнення втрати ворога зросли до 91 тис. 150 осіб.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині силами та засобами повітряного командування "Південь" збито два ударних російських вертольоти Ка-52.

Так, станом на сьогодні ЗСУ знищили 263 російські гелікоптери у небі над Україною.

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