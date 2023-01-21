Морські піхотинці за добу, 20 січня, знищили дві російські гармати та 11 загарбників.
Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України завдавали вогонь по загарбниках, унаслідок чого знищено причіпну гармату "Гіацинт-Б" та гармату-гаубицю "Д-20", про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.
"Минулої доби... морські піхотинці знищили 11 окупантів", - йдеться у повідомленні.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, 19 січня повідомлялося, що 18 числа українські морпіхи ліквідували вороже сховище боєприпасів та 26 загарбників.
Ситуація на фронті в Україні - що треба знати зараз
Генштаб ЗСУ вранці 21 січня написав, що ворог на Донбасі біля низки населених пунктів атакував наших воїнів, зокрема, у районі Бахмута. Захисники України відбили нові ворожі атаки.
Також повідомлялося, що українська авіація за минулу добу понад 20 разів била по супротивнику.
Варто зазначити, що станом на 21 січня в Україні ліквідували 120160 супротивників та, зокрема, 2135 артилерійських систем.