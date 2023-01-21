На українській землі ліквідували, зокрема, ще один танк супротивника.

Втрати Росії в Україні станом на суботу, 21 січня, перетнули психологічну позначку у 120 тисяч осіб.

За добу в нашій державі були ліквідовані ще 860 супротивників, і тепер загальні втрати РФ з 24 лютого становлять 120160 ворогів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, також на нашій землі знищили ще один ворожий танк, 15 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки.

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Ситуація на фронті - зараз це треба знати

Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни на Донбасі атакували захисників нашої країни біля низки населених пунктів, в тому числі Бахмута. Українські воїни відбили атаки супротивника.

Крім того, стало відомо, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів, а також 18 разів вдарила по районах зосередження загарбників.

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