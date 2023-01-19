Супротивник за добу втратив, зокрема, самохідну артилерійську гаубицю.

Морські піхотинці за добу, 18 січня, знищили сховище боєприпасів ворога та 26 окупантів.

Про це повідомив прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. "Минулої доби... морські піхотинці знищили 17 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогонь по загарбниках, унаслідок чого знищено самохідну артилерійську гаубицю "Акація", сховище боєприпасів та дев’ять російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Відео дня

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що 17 січня морпіхи ліквідували ворожу командно-штабну машину, самохідну артилерійську гармату "Нона", а також знищили 12 загарбників.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це треба знати

Вранці 19 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни відбили атаки окупантів біля населених пунктів Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмут, Мар'їнка, Терни, Верхньокам'янське, Сіль, Красна Гора, Кліщіївка, Курдюмівка, Олександро-Шультине, Водяне, Побєда й Парасковіївка Донецької області.

Варто зазначити, що станом на 19 число в Україні вже ліквідували близько 118 тис. 530 супротивників.

Вас також можуть зацікавити новини: