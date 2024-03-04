Уражено наземну станцію управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобів противника.

ЗСУ вразили майже десяток районів скупчення російських загарбників. Про це йдеться в Оперативній інформації Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника", - йдеться у зведенні.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника", - сказано у зведенні.

При цьому, зі свого боку, загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Війна в Україні: новини

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що знищення опори Кримського мосту потребуватиме значної кількості німецьких ракет Taurus, тому краще атакувати авто- і залізничні прольоти.

Коваленко вважає, що основна проблема у військовому плані для України - це залізничне сполучення Росії з Кримом.

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