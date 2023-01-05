На українській землі ліквідовано ще три танки супротивника, зазначили у Генштабі.

За минулу добу знищено ще приблизно 810 російських загарбників.

Загальні бойові втрати РФ в Україні з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 109 тисяч 720 загарбників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, зокрема, ліквідовано 3041 танк (+3 за добу), 6108 бойових броньованих машин (+2), 2051 артсистема (+12), 426 реактивних систем залпового вогню (+2), 271 вертоліт (+1), 1844 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+2) та 4759 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+14).

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Вранці 5 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни наступали на Куп'янському та Авдіївському напрямках, але не мали успіху. У Генштабі також поділилися, що захисники нашої країни в Донецькій і Луганській областях протягом минулої доби відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів.

Варто зазначити, що на Донбасі вже давно йдуть запеклі бої, фортецею захисників України стало місто Бахмут. На Бахмутському напрямку росіяни намагаються наступати і зазнають дуже серйозних втрат.

Нагадаємо, загальні втрати Росії в Україні станом на 4 січня становили близько 108 910 супротивників.

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