Своєю чергою, Росія завдала 85 ракетних і 35 авіаційних ударів по Україні. Також окупанти здійснили 63 обстріли з РСЗО.

Протягом попередньої доби Збройні сили України уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Наголошується, що авіація Сил оборони минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

"А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою росіяни вчора завдали 85 ракетних та 35 авіаційних ударів по Україні, додали в Генштабі. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

При цьому зазначається, що залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. "Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України", - сказано в повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Раніше у Генштабі повідомили, що втрати Росії в Україні знову зросли. Унаслідок удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовані десятки окупантів. Після вогневого ураження підрозділами Сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська ліквідовано понад 50 окупантів.

А вчора вранці Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. За даними Генштабу ЗСУ, Сили протиповітряної оборони знищили 54 ракети із понад 69, випущених російськими окупантами

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