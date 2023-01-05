Супротивники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку, зазначили у Генштабі.

За добу українські військові відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів на Донбасі.

Ворог намагався наступати на двох напрямках, але не мав успіхів, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у свіжому зведенні.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що ворожі атаки відбито в районах населених пунктів Площанка та Стельмахівка Луганської області й Білогорівка, Виїмка, Бахмут, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Північне, Побєда, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка у Донецькій.

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Увечері 4 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському.

Варто зазначити, що за Бахмут вже не один місяць тривають запеклі бої, супротивник зазнає дуже серйозних втрат. Місто стало справжньою фортецею наших воїнів.

На нашій землі станом на 4 січня ліквідовані близько 108 910 загарбників.

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