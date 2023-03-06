Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожий засіб протиповітряної оборони, зазначили у Генштабі.

Українська авіація та артилеристи завдали нових ударів по позиціях російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Підрозділи ракетних військ і артилерії України протягом доби уразили три райони зосередження супротивника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції", - йдеться у зведенні.

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Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Увечері 6 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Шахтарському та Куп’янському напрямках.

Супротивник в Україні зазнає величезних втрат. Втрати ворога в Україні вже становлять приблизно 153 770 загарбників. Крім того, ліквідовані 250 ворожих засобів ППО.

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