Сили оборони України впродовж тижня "приземлили" 9 ворожих вертольотів.

У війні в Україні Росія втратила удвічі більше літаків, ніж СРСР за час війни в Афганістані.

СРСР втратив понад 100 літаків, як повідомив кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Загалом, за час повномасштабної агресії з боку Росії, захисниками України знищено двічі більше літаків РФ, ніж було втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", - сказав Громов.

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Також він розповів, що від 27 жовтня противник випустив 68 ракета та застосував 30 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136, з яких дві третини ракет та 40% БПЛА були збиті українськими ППО. 31 жовтня за допомогою антидронової рушниці було здійснено перехоплення та примусову посадку БПЛА "Орлан-10".

За його словами, Сили оборони впродовж тижня "приземлили" 4 літаки та 9 вертольотів окупантів. Через те, що російські пілоти бояться залітати в зону дії української протиповітряної оборони, кількість збитих літальних апаратів противника порівняно невелика.

Втрати Росії в Україні - найважливіші новини

Генштаб ЗСУ 3 листопада повідомив, що за добу наші воїни на Донбасі відбили атаки супротивників біля 12 населених пунктів.

Українська авіація за цей же час завдала по ворогу понад 20 ударів. Під удари потрапили райони зосередження ворожої військової техніки та озброєння й позиція засобів протиповітряної оборони.

Крім того, ліквідовані ще 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що з 24 лютого станом на 3 листопада в нашій державі ліквідували приблизно 74 тисячі супротивників, та, зокрема, 1 442 ворожих безпілотників, 198 засобів ППО та 277 літаків і 258 гелікоптерів.

У квітні президент України Володимир Зеленський говорив, що за 48 днів війни проти України армія РФ вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

Довідка УНІАН. Війна в Афганістані тривала з 1979 року до 1989-го. У СРСР стверджували, що радянські незворотні втрати становили близько 15 тис. військових.

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