Керівництво РФ хотіло за кілька днів після вторгнення побачити парад окупантів на Хрещатику, а щодня бачить стрункі ряди, яких захисники України відправляють у пекло, зазначив український лідер.

За 48 днів російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверенні за підсумками 48-го дня війни.

Він нагадав, як у Росії хвалилися, що захоплять Київ за 48 годин.

"Натомість Україна дає відсіч ворогу вже 48 днів. Сьогодні варто це згадати. Згадати, що російське керівництво сподівалося побачити парад окупантів на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого, після початку вторгнення. А бачить щодня стрункі ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло. За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія - за дві війни в Чечні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Києві, Харкові, Херсоні, Маріуполі та Миколаєві.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 14 квітня в нашій країні знищено 19,6 тис. окупантів.

Довідка УНІАН. Війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989-й роки. У СРСР стверджували, що радянські втрати становили близько 15 тис. військовослужбовців.

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