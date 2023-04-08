Це найнижча, але залізобетонно доведена цифра, яку неможливо спростувати.

Російські опозиційні журналісти підтвердили поіменно загибель майже 20 тисяч російських солдатів, які брали участь у війні проти України.

Журналісти опозиційних видань "Медіазона" і "Російська служба Бі-бі-сі" протягом вже багатьох місяців ведуть спільний проект з підрахунку російських втрат. Вони збирають некрологи та інші повідомлення у відкритих джерелах, де йдеться про загибель конкретної людини (з ім'ям і прізвищем) на війні в Україні.

Такий поіменний підрахунок втрат станом на 7 квітня дозволив довести загибель в Україні вже 19 688 російських військових. За останні два тижні цей список поповнився ще на 1665 імен, що стало новим рекордом за весь час війни.

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Журналісти підкреслюють, що їхні підрахунки не відображають реальний рівень втрат російської армії. Не враховані ті солдати, про чию загибель не повідомлялося публічно, а таких більшість. Також не враховуються зниклі безвісти, які в основній своїй масі насправді загинули. Однак по кожному з цих 19,6 тисяч загиблих у журналістів є некролог або інший доказ загибелі.

Масштаби російських втрат в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії в Україні на ранок 7 квітня склали 177 тисяч людей убитими. Також український Генштаб заявляє про знищення понад 3600 російських танків і 7 тисяч бронемашин.

У Пентагоні зазначають, що вони вражені тим презирством до людського життя, яке демонструє російське командування. Особливо жахливі втрати російська армія зазнала і продовжує нести в Бахмуті.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що ворог все ще зберігає можливість відновнювати втрати, незважаючи на високу витрату людей на фронті. За його словами, щомісяця росіяни відправляють на фронт до 20 тисяч новобранців.

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