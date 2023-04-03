Росіяни намагаються обґрунтувати пропагандою, чому варто воювати.

Керівництво російської армії випустили спеціальні пам’ятки для російських солдатів. Як заявляє інформаційний ресурс Meduza, основа документу полягає в обґрунтуванні потребі воювати.

Ці брошури були вперше поширені восени 2022-го. Їх випустив російський Західний воєнний округ. Назва цих листівок: "Пам'ятка військовослужбовцю Збройних сил РФ, який бере участь у СВО". Їх поширюють серед солдатів, котрі ідуть воювати проти України.

На обкладинці брошури намальовано мапу України без Криму. Території Луганської та Донецької областей відзначені червоним. Інші ж окуповані Росією регіони ніяк не позначені.

Відео дня

Також у пам’ятці є суми винагород, котрі може отримати російський солдат за здобутки на війні. До прикладу, за збитий безпілотник солдат отримає 50 тисяч рублів, а за захоплений HIMARS – вже мільйон у російській валюті.

Більша частина брошури оформлена в стилі ідеологічного обґрунтування війни. У ній солдатам пояснюють: прямо зараз Росію намагаються завоювати "чужими руками", "розчленувати" та "скасувати".

"Країни Заходу не влаштовує "почесна капітуляція" Росії. Їхня мета — занурення країни в хаос і анархію, знищення державності, розчленування країни. Подібне вони на наших очах зробили з Югославією, Афганістаном, Іраком та Лівією і були близькими до цієї мети в Сирії", - йдеться у пам’ятці.

У першу чергу звинувачують США. Автори пам’ятки вважають, що Штати вирішили "дестабілізувати" ситуацію в РФ, зіткнувшись із "дефіцитом ресурсів". Через це, Вашингтон захотів "висмоктати всі соки" з Росії.

"Західні лідери не соромлячись говорять про розчленування Росії. Вони борються не проти нашого правлячого класу, а проти країни. Проти нашого народу. Їхня мета — перетворити нас на ресурс, який вони використовують для підтримки своєї згасаючої цивілізації", - пишуть автори брошури.

Не забували у пам’ятці і поділитися "інформацією" про тих, проти кого потрібно буде воювати. У брошурі відзначається, що "активні нацисти" та винуватці "численних кривавих злочинів київського режиму" заслуговують виключно на "передання до суду".

Розмірковуючи про російський відступ восени 2022 року, автори пам'ятки докладно цитують знаменитий сталінський наказ № 227, більш відомий як "Ні кроку назад!" . Цей наказ з'явився в середині літа 1942 року, коли на південній ділянці радянсько-німецького фронту склалася критична ситуація: після поразок під Харковом, Воронежем та оточення на Донбасі Червона армія відступала на Кавказ і до Сталінграда. Однакових фраз в тому наказі і в сучасній брошурі є чимало.

Поточна ситуація на фронті: що відомо

Зранку 3 квітня Генштаб повідомляв, що у росіян купа провалів. За минулу добу вони 70 разів невдало атакували на різних напрямках.

Втрарти росіян на війні проти України перевищили позначку в 175 тисяч. За минулу добу Сили оборони ліквідували більше шести сотень окупантів.

Упродовж неділі росіяни завдали ударів по 92-х населених пунктах України. Загинуло 10 мирних жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: