Загиблий український воїн мав орден "За мужність" III ступеня.

На Донбасі загинув розвідник-герой - 35-річний Леонід Краснов (позивний "Мессі"), який був членом батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Цей боєць - один із перших розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник батальйон К-2, саме Краснов був на деяких заставках до відео підрозділу, йдеться на сторінці К2 54 ОМБр у Facebook.

"…Брав участь в обороні низки населених пунктів Луганської та Донецької областей, де і загинув", - зазначається у повідомленні.

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Що відомо про Леоніда Краснова ("Мессі")

Леонід Краснов умів користуватися всіма вогневими засобами, починаючи автоматом й завершуючи переносним протитанковим ракетним комплексом "Джавелін". Завдяки його роботі ліквідовано багато ворожої техніки.

Зокрема, "Мессі" отримав орден "За мужність" III ступеня та нагрудний знак "Золотий хрест".

Контрнаступ ЗСУ - новини, які варто знати

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що українські воїни почали контрнаступальну операцію. Потім заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр розповіла, що поточні українські втрати у вісім разів нижчі, ніж у РФ.

За відомостями американського Інституту вивчення війни (ISW), 2 липня захисники України проводили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту, у тому числі на заході Донецької області.

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