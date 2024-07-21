За його словами, він щодня бачить зміни не в позитивну сторону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що знає, скільки Збройні сили України втрачають людей кожного дня.

"Для мене це дуже болюче питання і дуже важливе. Я кожного дня, на жаль, бачу ці зміни і вони не в позитивну сторону. Менше не стає. І я зараз не можу сказати вам цю інформацію, тому що такий момент. Ми не хочемо щоби росіяни знали всю інформацію", - сказав він в інтерв'ю BBC.

Також у очільника держави запитали, як довго Київ зможе продовжувати зазнавати таких втрат. Зеленський наголосив, що, говорячи про цю війну, потрібно дивитись на людей та максимально мінімізовувати втрати.

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"До речі тому різниця вбитими і пораненими у нас з росіянами дуже велика. Якщо у нас один вбитий на 6-8 поранених, то у них кожен другий-третій. Тобто це говорить про те що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають його на полі бою. І тому я не можу порівнювати цей процес зі "скільки ще ми можемо", - пояснив український лідер.

За його словами, це все залежить передусім від низки факторів:

морального духу військових;

морального духу народу, який працює, щоб у військових були зарплати;

єдності між військовими та цивільними в Україні;

єдності Заходу.

"Це велике таке об'єднання і ми можемо боротись до перемоги але тільки якщо всі ці елементи будуть працювати. І тому саме на це треба дивитись, це головні фактори", - підсумував Зеленський.

Втрати України у війні

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих захисників. За його словами, на цій війні загинула 31 тисяча українських воїнів.

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Як писав The New York Times, незалежний аналіз цій заяві дати не вдалося. У США ще минулого літа оцінювали цю цифру набагато більшою. Зокрема, за даними Вашингтона, на той момент було вбито близько 70 тисяч українців і 100-120 тис. було поранено.

Названа президентом кількість загиблих у війні з окупантами українських військових є адекватною, проте є й зниклі безвісти, серед яких також можуть бути полеглі герої, сказав тоді офіцер Збройних сил України та волонтер Мирослав Гай.

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