Подоляк вважає, що одне з найважливіших - не допустити замороження конфлікту, а змусити окупантів тікати.

Поразка Росії - це не лише той випадок, коли Україна дійде до кордону 1991 року. Це робота нашої країни та її партнерів, яка має привести до тактичних поразок країни-терориста, після якої окупанти мають тікати з поля бою на територію РФ, де мають початися переговори, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

Відповідаючи на питання журналістів про опитування українців згідно з яким, 66% громадян вірять у воєнну перемогу над Росією, тоді як 16% – мають протилежну думку, а 18% – взагалі не визначились, Подоляк наголосив, що це "відома психологічна пастка, в яку часто занурюються люди".

"Це відома психологічна пастка, в яку часто потрапляють люди, які довгий час перебувають у стресі, кризі. Вони нераціонально відповідають на питання мотивації опонента. Їм здається, що опонент мислить як Україна – ми всі тут втомились від війни, нам тяжко тощо", - зазначив радник керівника ОП. Відео дня

Водночас він додав, що потрібно чітко розуміти: Україна - країна, на яку напали і яка веде оборонну війну. З іншого боку країна, яка напала і веде агресивну війну, обнуляючи міжнародне право і не дотримуючись жодних конвенцій, які описують спосіб ведення війни.

За його словами, Росія не тільки безпідставно атакує нашу країну, а ще й демонстративно порушує правила ведення війни, зокрема, щодо ставлення з військовополоненими, з цивільним населенням на окупованих територіях, щодо ударів по цивільних об'єктах, інфраструктурі, використання заборонених видів зброї.

"Я хочу зрозуміти логіку людей. Якщо ви вважаєте, що нам не потрібні кордони 1991 року, то чому ви вважаєте, що Росія задовольниться мінімумом, а не реалізацією всіх наступних своїх планів. Якщо вбивця прийшов вбити й забрати все, але вдалося відстояти частину й відстояти своє право на життя, то чому ви вважаєте, що вбивця, який не буде покараний, не продовжить експансію. Звідки ця ілюзія?" - резюмував Подоляк.

Він зауважив, які цілі поставила перед собою Росія і не досягла їх:

знищення української державності та ідентичності України, стерти це все з історії;

частково вбити або депортувати людей, які ідентифікують себе українцями, й заселити всю територію України, максимальною кількістю громадян Росії з низькою емпатією, інтелектуальним рівнем.

Радник керівника ОП наголосив, як тільки РФ отримає заморожений конфлікт, то вона "не програла" і не нестиме юридичної відповідальності, не платитиме за знищену інфраструктуру, а навпаки дедалі "більше нахабнітиме" й вимагатиме компенсації за санкції тощо.

"Чому люди думають, що можна говорити про кордони 1991 року? Давайте, цей міф розіб'ємо. Ми говоримо не про територію, а про програш, чи виграш однієї та іншої сторони. Хтось має програти, хтось має виграти. Що таке програш Росії? Це не тільки територіальні програші Росії, не треба йти до кордону 1991 року. Концентрована робота України й країн-партнерів має привести до тактичних поразок Росії. Після ці люди мають тікати з поля бою на територію Росії, де мають початися перевороти", - зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що зараз немає такого, що ми залишимо плани про повернення своїх територій чи залишимо щось Росії і це гарантуватиме нам сталий мир. Політик нагадав ситуація 2014 року і сказав, що це не дає ніякої гарантії.

"Це вже не про території, а про існування іншого типу й програш Росії має бути зовсім іншого типу. Це на початку війни можна було говорити, але не зараз. Сьогодні виживе або демократична коаліція, або коаліція з обнулення міжнародного права, яку створила Росія", - підсумував Подоляк.

Ситуація на фронті - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, "гаряча фаза" війни може закінчитись вже цього року. Зеленський заявив, що це можливо, якщо союзники України на Заході залишаться сильними. Слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

Також УНІАН повідомляв, що видання El Pais зазначає, що Путін і Сі вважають, що переговори між Україною та РФ відбудуться до кінця року.

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