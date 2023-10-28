Характер російського вторгнення залишається таким самим, як і на початку.

Втрати окупаційних військ під Авдіївкою Донецької області, ймовірно, найбільші за весь цей рік. Загарбники не можуть ефективно наступати, як того вимагають у Кремлі.

Як повідомляє Міноборони Британії у Twitter, протягом останнього тижня у районі Авдіївки ведуться важкі бої. Наступ на цьому напрямку інтервенти почали у середині жовтня.

За даними розвідки, ворог направив для штурму міста до восьми бригад. Водночас навіть російські воєнкори критикують тактику військових РФ. За оцінкою Міноборони Британії, характер російського вторгнення залишається таким самим, як і на початку.

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"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні", - пояснили у відомстві.

Війна в Україні - оборона Авдіївки

У Міноборони України повідомили, що під час наступу на Авдіївку станом на сьогодні, 28 жовтня, окупаційні війська РФ втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу.

З оцінкою ISW, значні втрати техніки під Авдіївкою підірвуть можливості росіян для наступу. Наразі вони проводять перегрупування.

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