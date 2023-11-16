Також знищено 11 танків, 36 артилерійських систем та 40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 тис. 330 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні втрати Росії у війні проти України станом на 16 листопада 2023 року орієнтовно склали близько 315 тис. 620 осіб (+1330 за добу).

Крім того, наші захисники та захисниці знищили вже багато техніки противника:

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танків ‒ 5388 (+11) од;

бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17);

артилерійських систем – 7683 (+36);

реактивних систем залпового вогню – 892 (+8);

засобів протиповітряної оборони ‒ 585 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14);

крилаті ракети ‒ 1563 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40);

спеціальна техніка ‒ 1084 (+1).

Крім того, на поточний момент знищено 323 російські військові літаки, 324 гелікоптери, 22 кораблі/катери та один підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 15 листопада, Збройні сили України продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. Сили оборони відкидають ворога на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра.

Минулої доби найгарячіші бойові дії на фронті відбувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом відбулося 65 бойових зіткнень з російськими окупантами.

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