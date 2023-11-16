За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 тис. 330 російських загарбників.
Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні втрати Росії у війні проти України станом на 16 листопада 2023 року орієнтовно склали близько 315 тис. 620 осіб (+1330 за добу).
Крім того, наші захисники та захисниці знищили вже багато техніки противника:
- танків ‒ 5388 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17);
- артилерійських систем – 7683 (+36);
- реактивних систем залпового вогню – 892 (+8);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 585 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14);
- крилаті ракети ‒ 1563 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40);
- спеціальна техніка ‒ 1084 (+1).
Крім того, на поточний момент знищено 323 російські військові літаки, 324 гелікоптери, 22 кораблі/катери та один підводний човен.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 15 листопада, Збройні сили України продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. Сили оборони відкидають ворога на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра.
Минулої доби найгарячіші бойові дії на фронті відбувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом відбулося 65 бойових зіткнень з російськими окупантами.