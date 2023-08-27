Сили оборони України рухаються вперед на Таврійському напрямку та завдають відчутних втрат російським окупантам.
Як повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань.
"За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні - 78, поранені - 210, полон - 17)", - відзначив бригадний генерал.
Також знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, це:
- 2 танки;
- 8 бойових броньованих машин;
- 5 артилерійських систем та мінометів;
- 2 реактивні системи залпового вогню;
- 1 протитанковий ракетний комплекс;
- 4 безпілотники;
- 10 одиниць автомобільної техніки.
Крім того, українськими військовими було знищено 11 складів боєприпасів ворога.
Війна в Україні - втрати Росії
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2023 року орієнтовно склали вбитими близько 260 тисяч 820 осіб, у тому числі 550 за минулу добу.
Загалом, упродовж цього тижня, Сили оборони України ліквідували понад три тисячі російських окупантів і знищили 618 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, зокрема 50 танків.