Знищено 11 складів боєприпасів ворога та вбито 78 російських солдат.

Сили оборони України рухаються вперед на Таврійському напрямку та завдають відчутних втрат російським окупантам.

Як повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні - 78, поранені - 210, полон - 17)", - відзначив бригадний генерал.

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Також знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, це:

2 танки;

8 бойових броньованих машин;

5 артилерійських систем та мінометів;

2 реактивні системи залпового вогню;

1 протитанковий ракетний комплекс;

4 безпілотники;

10 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, українськими військовими було знищено 11 складів боєприпасів ворога.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2023 року орієнтовно склали вбитими близько 260 тисяч 820 осіб, у тому числі 550 за минулу добу.

Загалом, упродовж цього тижня, Сили оборони України ліквідували понад три тисячі російських окупантів і знищили 618 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, зокрема 50 танків.

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