Пригожин особисто сказав російському президенту, що генерали провалюють бойові дії.

Засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин має сміливість казати Путіну правду про хід війни в Україні.

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.

Джерело стверджує, що Пригожин особисто сказав Путіну, що генерали провалюють бойові дії. Це доволі логічно, якщо оцінити ті публічні заяви бізнесмена, які від нього лунають за останній місяць.

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"Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного істеблішменту, яке зазнало різкої критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців бойових помилок та втрат", – пише WP.

Раніше аналітики повідомляли, що Пригожин нарощує свій вплив і через деякий час він може загрожувати владі Путіна.

"Незрозуміло, чи зосереджений Пригожин насамперед на тому, щоб досягти більшого впливу в російському оборонному істеблішменті, чи він має більші політичні амбіції щодо себе або своїх близьких", – зазначають у виданні.

Розкол у Кремлі: що треба знати про Євгена Пригожина

Євген Пригожин і голова Чечні Кадиров почали критикувати Міноборони РФ, зокрема очільника відомства Сергія Шойгу.

Генерал Суровікін, якого нещодавно поставили начальником війни проти України, є людиною Пригожина, вважають експерти.

Також була інформація, як Пригожин підриває режим Путіна.