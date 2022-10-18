Засновник "Вагнера" все частіше натякає на неефективність військового командування РФ.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підриває владу Кремля і почав непрямо виступати проти президента РФ Путіна. Він провокує дискусії про громадянську війну.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Євген Пригожин і соціальні мережі, пов'язані з "Вагнером", все частіше говорять про неефективність традиційних російських військових інститутів і соціальні проблеми, що може побічно підірвати владу Кремля", - вказали експерти.

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Так, Пригожин розповідав, що на Бахмутському напрямку діють війська "Вагнера", чим заперечує заяви так званої "ДНР" про те, там знаходяться і бойовики самопроголошеної невизнаної "республіки". Крім цього, засновник "Вагнера" акцентує увагу на тому, що він сам спонсорує ПВК. Цим Пригожин вказує на те, що Міноборони РФ ніяк не забезпечує військових, додали аналітики.

"Пов'язані з "Вагнером" Telegram-канали прокоментували інцидент зі стріляниною на Бєлгородському полігоні, зазначивши, що в даний час в Росії йде "тиха громадянська війна" через багаторічну нездатність російського уряду обмежити міграцію імовірно з країн Центральної Азії", - повідомили в ISW.

На думку експертів, в наративах Пригожина простежується бажання звернутися до націоналістичних прихильників Путіна, які давно виступають за те, щоб російські олігархи почали фінансувати поставки для військових. Також вони, як зазначають в ISW, вимагають прозорості у висвітленні ситуації на фронті і критикують Російські вищі військові установи за їх невдачі на передовій.

"Хоча Пригожин не виступає безпосередньо проти Путіна і не критикує його, його зростаюча популярність в націоналістичному співтоваристві може в порівнянні з ним підірвати привабливість Путіна як "сильної людини". Виникаючі дискусії про громадянську війну в Росії можуть ще більше підірвати кремлівські наративи про національну, етнічну та релігійну єдність всередині Росії", - резюмували експерти.

Розкол в Кремлі і підрив авторитету Путіна

Як повідомляв керівник спецслужби Британії, Путін приймає помилкові рішення, армія РФ виснажена. Він також стверджує, що російський народ зараз починає розуміти проблеми, викликані тим, що він називає "війною вибору" Путіна.

На тлі цього стало відомо, що бійці ПВК "Вагнера" розстріляли вже понад 40 завербованих ув'язнених, яких відправили на війну в Україну. Дезертирам, які не хочуть воювати, вони прострілюють ноги.

Всі відносини всередині російського керівництва загострюються. За словами політолога, спроба державного перевороту не виключена, адже Путін вже направив підрозділи МВС і, можливо, Росгвардію для спостереження за Міністерством оборони.

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