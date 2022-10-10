Бонусом для Путіна буде те, що Суровікіна через його гучне минуле можна звинуватити у ймовірних невдачах російських збройних сил.

Генерал Суровікін брав участь у кривавому розгоні демонстрацій в Росії напередодні розпаду СРСР в 1991 році і російської інтервенції в Сирії.

Про це пишуть Sky News.

Суровікіна звинувачують у співучасті в невибіркових бомбардуваннях і в управлінні атаками із застосуванням хімічної зброї в Сирії.

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Експерти сходяться на думці, що рішення Путіна доручити йому командування російськими військами в Україні є прямим результатом його репутації безжальної і жорстокої людини.

Військовий аналітик Forbes Маккензіл заявив, що основною причиною його призначення був "бренд" генерала Суровікіна: "Він показав свою здатність вести війну з використанням ядерної, біологічної та хімічної зброї, останнє з яких він застосував в Сирії".

Маккензі сказав, що ще одним фактором призначення, ймовірно, буде те, як воно вплине на боротьбу за владу довкола Кремля, яка, на думку багатьох коментаторів, виникла після початку неспокійної військової кампанії Росії в Україні.

Генерал Суровікін вважається союзником Євгенія Пригожина, який вимагав від Москви ескалації конфлікту.

"Є вагомі підстави вважати, що це призначення також означає, що Путін зміцнює свою владу серед різних командирів", - вважає аналітик.

Більш широко цей крок також допоможе заспокоїти багатьох "яструбів" у Росії.

"Націоналістично налаштовані прихильники, завдяки яким Путін користується досить сильною опорою влади, просять його "зайти ще далі". Спосіб показати це, по суті, сказати: "Ви попросили мене піти далі. Тепер у мене є краща людина для цієї роботи, той, хто показав, що він здатний на це, в особі Суровікіна, - сказав Маккензі.

Професор пострадянської та порівняльної політики в Единбурзькому університеті Люк Марч згоден з тим, що символізм призначення мав вирішальне значення для призначення Суровікіна.

"Останніми тижнями на Путіна явно зростав тиск з боку широкого кола націоналістів, які запитують: "Чому ви не бомбите їхню інфраструктуру? Чому ви не бомбите Київ?". Той факт, що Суровікін - дикун і людина, відома стріляниною по протестувальниках і застосуванням хімічної зброї в Сирії, подає чіткий сигнал, збільшуючи фактор залякування", - пояснює Марч.

Бонусом для Путіна буде те, що Суровікіна через його гучне минуле можна звинуватити у ймовірних невдачах російських збройних сил.

"Поставивши на місце людину, яку багато хто з цих голосів вважають кращою людиною для цієї роботи, Путін, якщо він зазнає невдачі, може сказати: "Ну, я зробив свою справу, але Суровікін зазнав невдачі", - зазначив професор.

Масований удар по Україні - що відомо

Сьогодні зранку, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них було знищено.

Загинуло щонайменше 10 громадян, ще близько 60 отримали поранення, відзвітували у Нацполіції.

Російський президент Володимир Путін підтвердив, що ударів завдали у відповідь на нібито "теракт" на Кримському мосту: "У разі продовження спроб на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами будуть відповідати рівню загроз, створюваних Російській Федерації. Ні в кого не повинно бути в цьому ніяких сумнівів".

Водночас в українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

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