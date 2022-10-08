Обидва досягли певного авторитету на основі помітної участі як чеченських, так і "вагнерівських" бойових підрозділів у війні в Україні.

Дедалі більше представників російської "системи" починають критикувати керівництво міністерства оборони Росії на тлі постійних військових невдач на полі бою в Україні за останні два тижні.

Про це йдеться у свіжому огляді розвідки Великобратинії.

Серед критиків виділяють главу Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина, а також ведучих російських державних каналів, поп-зірок і "дедалі активнішу спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів".

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"Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неформальні лідери "провійськового" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої відданості державі й готовності до ескалації. Обидва, ймовірно, досягли певного авторитету на основі помітної участі як чеченських, так і "вагнерівських" бойових підрозділів на місцях", – пояснили у розвідці Британії.

Водночас там додали, що критика Кадирова, Пригожина та інших стосується військового командування, а не вищого політичного керівництва Росії, але вона свідчить про тенденцію "публічної незгоди з російським істеблішментом, яку принаймні частково толерують і яку, ймовірно, буде важко переломити".

Ситуація з розколом у Кремлі

На тлі провалів армії РФ Путін все одно продовжує думати, що в силах контролювати ситуацію. Нещодавно він змінив командувача східним військовим округом. При цьому Кадиров і Пригожин формують небезпечний для Путіна альянс, а міністра оборни РФ Шойгу "зливають".

При цьому аналітики американського Інституту дослідження війни вважають, що незабаром глава Чечні Рамзан Кадиров і російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", спробують досягти незначних наземних військових успіхів на Донеччині, щоб зберегти свою популярність і репутацію в російському інформаційному просторі.

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